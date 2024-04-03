Ассоциация производителей стройматериалов Азербайджана определила Грузию как ключевой рынок для своей деятельности

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана" определило Грузию как ключевой рынок для своей деятельности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала генеральный секретарь Ассоциации Шахана Сары в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия в выставке "Tokyo Construction&Design 2024".

Она подчеркнула важность сотрудничества между двумя странами,

"Мы уделяем особое внимание развитию взаимосвязей с Грузией и видим большой потенциал для нашего сектора на этом рынке", – отметила Шахана Сары.

Она добавила, что Ассоциация активно работает над укреплением партнерских связей и расширением бизнес-возможностей для азербайджанских производителей строительных материалов в Грузии.

Отметим, что Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана была создана в 2017 году и насчитывает уже более 400 членов.

Основной целью Ассоциации является развитие строительного сектора в Азербайджане, продвижение мер, проводимых государством в области экономического и социального развития.