БАКУ /Trend/ - Япония заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в строительном секторе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала генеральный секретарь Общественного объединения "Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана" (ATMİA) Шахана Сары в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия в выставке "Tokyo Construction&Design 2024".

"В прошлом году мы пригласили японских экспертов, которые провели для членов Ассоциации мастер-классы. Впоследствии было принято решение об участии в выставке Tokyo Construction&Design 2024. Япония выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в строительном секторе", – сказала она.

Отметим, что Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана была создана в 2017 году и насчитывает уже более 400 членов.

Основной целью ассоциации является развитие строительного сектора в Азербайджане, продвижение мер, проводимых государством в области экономического и социального развития.