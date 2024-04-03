БАКУ /Trend/ - Азербайджан изучит опыт Италии в строительном секторе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала генеральный секретарь Общественного объединения "Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана" (ATMİA) Шахана Сары в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия в выставке "Tokyo Construction&Design 2024".

"В текущем году Азербайджан посетят эксперты строительного сектора из Италии. Также в этом году планируется ознакомительная миссия членов Ассоциации в Италию. Азербайджан изучит опыт Италии в строительном секторе", – сказала она.

Отметим, что Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана была создана в 2017 году и насчитывает уже более 400 членов.

Основной целью Ассоциации является развитие строительного сектора в Азербайджане, продвижение мер, проводимых государством в области экономического и социального развития.