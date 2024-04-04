Вопросы охраны окружающей среды Каспия входят в число приоритетов национальной политики прикаспийских стран - Умайра Тагиева

БАКУ/Trend/ - Вопросы охраны окружающей среды Каспийского моря и эффективного использования природных ресурсов входят в число приоритетных направлений национальной политики прикаспийских стран.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на проходящей в Баку пятисторонней встрече руководящих должностных лиц генеральных прокуратур прикаспийских государств.

"Каспийское море является уникальным водным объектом нашей планеты и славится своими богатыми природными ресурсами, имеющими мировое значение и ценность для народов прибрежных государств. В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом проблем, связанных с негативным воздействием нерешенных экологических проблем. Помимо антропогенных воздействий, таких как истощение биоресурсов, загрязнение морской среды, долговременное понижение уровня моря из-за изменения климата приводит к деградации морских экосистем", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Согласно информации, в мероприятии также принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

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