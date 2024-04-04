Азербайджан предлагает планировать и осуществлять совместный экологический мониторинг на Каспии - Умайра Тагиева

БАКУ/Trend/ - Азербайджан предлагает планировать и осуществлять совместный экологический мониторинг на Каспии.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на проходящей в Баку пятисторонней встрече руководящих должностных лиц генеральных прокуратур прикаспийских государств.

"За последние три года в Каспийское море и другие внутренние водоемы было выпущено около 20,211 миллиона мальков рыб, из них 1,771 миллиона мальков осетровых рыб. С целью оценки экологической ситуации в части Каспийского моря, принадлежащей Азербайджанской Республике, изучения биологических ресурсов и гидрологического состояния моря, а также определения возможного негативного воздействия на морскую среду проводятся регулярные экспедиции с научно-исследовательским судном "Алиф Гаджиев" министерства экологии и природных ресурсов", - сказала она.

По ее словам, министерство готово поделиться данными мониторинга, собранными в ходе этих экспедиций, со всеми заинтересованными сторонами.

"В то же время мы предлагаем планировать и осуществлять совместный экологический мониторинг на Каспии", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Согласно информации, в мероприятии также принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

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