Азербайджан принимает меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспия

БАКУ/Trend/ - Азербайджан принимает меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря и одной из таких мер является создание сети особо охраняемых природных территорий.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на проходящей в Баку пятисторонней встрече руководящих должностных лиц генеральных прокуратур прикаспийских государств.

"Азербайджан принимает меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря и одной из таких мер является создание сети особо охраняемых природных территорий. Наша страна привержена вопросам охраны окружающей среды, ее эффективного использования, сохранения редких видов фауны и флоры, занесенных в "Красную книгу", а также развития экотуризма", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Согласно информации, в мероприятии также принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

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