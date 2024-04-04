БАКУ/Trend/ - В рамках повестки дня Climate Action будет реализована Каспийская инициатива.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на проходящей в Баку пятисторонней встрече руководящих должностных лиц генеральных прокуратур прикаспийских государств.

"Как вы знаете, в этом году в Азербайджане пройдет престижное международное мероприятие COP29. Параллельно с переговорным процессом в рамках повестки дня Climate Action будет реализована Каспийская инициатива. Это, в свою очередь, может создать основу для решения каспийской проблемы не только на национальном и региональном уровнях, но и на международном уровне в рамках программ адаптации к изменению климата", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Согласно информации, в мероприятии также принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

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