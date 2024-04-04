Каспийское море является источником несметного природного богатства - замгенпрокурора Казахстана

БАКУ/Trend/ - Каспийское море является источником несметного природного богатства.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Джандос Умиралиев на проходящей в Баку пятисторонней встрече руководящих должностных лиц генеральных прокуратур прикаспийских государств.

"Каспийское море является источником несметного природного богатства и напоминает нам о необходимости бережного и ответственного отношения к природе. Мы стоим перед сложными экологическими вызовами. Впереди глобальное потепление, изменения и снижение уровня моря, промышленные и нефтяные развития, чрезмерные проросы. Мы их осознаем и готовы объединить усилия для поиска эффективных решений", - сказал он.

По его словам, в этом контексте особую значимость приобретают органы прокуратуры прикаспийских стран.

"Мы наделены соответствующим мандатом, который позволяет нам не только обеспечивать законность в области охраны окружающей среды, но и способствовать разработке и внедрению новых подходов к ее защите. Это потребует от нас интеграции знаний и опыта, а также разработки совместных инициатив. В конечном итоге они должны гарантировать долгосрочное благополучие этой уникальной экосистемы. Я уверен, что мы сможем продемонстрировать пример успешного межгосударственного сотрудничества в области экологической ответственности", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Согласно информации, в мероприятии также принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!