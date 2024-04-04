Развитие транспортного коридора Север-Юг требует активного сотрудничества прикаспийских стран - замгенпрокурора России

БАКУ /Trend/ - Развитие транспортного коридора Север-Юг требует активного сотрудничества прикаспийских стран.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель генерального прокурора России Пётр Городов на проходящей в Баку пятисторонней встрече руководящих должностных лиц генеральных прокуратур прикаспийских государств.

"Дружественные и добрососседские отношения стран прикаспийского региона укрепляются. Растет сотрудничество в энергетической сфере. Что касается транспортных проектов, развитие коридора Север-Юг из Санкт-Петербурга в Мумбаи также требует грузоперевозок по Каспийскому морю", - подчеркнул он.

Городов также упомянул, что обеспечение экологической безопасности Каспийского моря является приоритетом для прикаспийских государств. По его словам, Россия уделяет особое внимание защите прикаспийской зоны.

Помимо этого, он добавил, что текущая встреча - это пример успешного межгосударственного сотрудничества в области экологической ответственности.

Отметим, что пятисторонняя встреча посвящена экологическим угрозам в Каспийском море и стратегии органов прокуратур прикаспийских стран в области защиты морской среды. В мероприятии принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!