Вкладывайте в Yelo Bank, получайте доход 11%!

БАКУ /Trend/ - В поисках возможности получать дополнительный доход от ваших средств? Вложите их в Yelo Bank и позвольте деньгам работать на вас. С нашим продуктом «Yelo Sabit», разместив депозит в манатах, вы сможете зарабатывать до 11% годовых. Депозит открывается на срок до 24 месяцев с возможностью автоматического продления. Получать проценты можно ежемесячно на бесплатную пластиковую карту, оформленную на ваше имя, или воспользоваться полной суммой в конце срока. Минимальная сумма для открытия сберегательного счета – всего 100 манатов.

Отметим, что вклады в Yelo Bank защищены в соответствии с нормами Фонда страхования вкладов, что позволяет вам безопасно размещать свои средства и увеличивать свои доходы. Чтобы воспользоваться этим привлекательным предложением, вы можете посетить любой филиал Yelo Bank или оформить заявку онлайн по адресу: https://bit.ly/3VFGGvv



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