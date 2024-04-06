Итоги уникального предложения от A-QROUP

БАКУ /Trend/ - Приход весны для СК A-Qroup и всех представительниц прекрасного пола, застрахованных в компании, начался с уникального предложения: совершенно БЕСПЛАТНО пройти комплексное диагностическое обследование в клинике MediClub!

СК A-QROUP благодарит всех женщин, которые позаботились о своем здоровье и воспользовались этим предложением, пройдя консультацию, диагностику и обследование у профессионалов клиники MediClub. Здоровье — это самый бесценный дар, к которому нужно бережно относиться, а для A-QROUP здоровье застрахованных всегда будет приоритетом в работе.

Напомним, что СК A-Qroup является лидером на рынке медицинского страхования и почти 29 лет продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

Доверьте СК A-Qroup свой самый главный актив – свое здоровье.

Будьте внимательны к себе и своему здоровью! А мы всегда рядом!