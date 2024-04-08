Необходимо расширить деятельность по ЦУР ООН на освобожденных территориях Азербайджана - Гусейн Гусейнов

БАКУ/Trend/ - Существует необходимость расширения деятельности, связанной с Целями устойчивого развития (ЦУР) на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом журналистам сообщил начальник Управления устойчивого развития и социальной политики министерства экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в кулуарах заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"Здесь нацелено развитие человеческого капитала. Согласно рамочному документу, есть 4 группы результатов и каждая из них имеет свой бюджет. Цель I результативной группы связана с обеспечением инклюзивного роста, бюджет на этот год составляет 9,5 миллионов манатов. В течение 2021-2024 годов будет реализовано до 80 проектов I результативной группы", - сказал он.

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