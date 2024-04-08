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Счетная палата Азербайджана направила 3,6 млрд манатов на аналитическую деятельность

Экономика Материалы 8 апреля 2024 15:27 (UTC +04:00)
Счетная палата Азербайджана направила 3,6 млрд манатов на аналитическую деятельность

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - В 2023 году Счетная палата Азербайджана направила на аналитическую деятельность 3,623 миллиарда манатов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и дальнейшим целям.

По его словам, первичным итоговым результатом стратегического плана Счетной палаты на 2021-2025 годы является усиление подотчетности и фискальной ответственности государственных финансов, лучшая реализация бюджетных реформ, основанной на результатах.

"В 2023 году Счетная палата направила на аналитическую деятельность 3,623 миллиарда манатов. В прошлом году проведено четыре анализа. Сумма дефицита составила 1,971 миллиарда манатов. Ущерб бюджету определен в размере 103,2 миллиона манатов", - сказал он.

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