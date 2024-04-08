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В ЗАО "Бакинский метрополитен" будет проведен аудит

Экономика Материалы 8 апреля 2024 15:36 (UTC +04:00)
В ЗАО "Бакинский метрополитен" будет проведен аудит

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - В 2024 году будет проведено контрольное мероприятие по аудиту государственного долга во внебюджетных фондах бакинского метрополитена.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и дальнейшим целям.

"В 2024 году будет проведено контрольное мероприятие по аудиту государственного долга во внебюджетных фондах бакинского метрополитена. В целом, в 2024 году планируется провести 45 проверок", - сказал он.

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