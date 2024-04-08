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Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 123,3 млн манатов в Нахчыване

Экономика Материалы 8 апреля 2024 15:38 (UTC +04:00)
Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 123,3 млн манатов в Нахчыване

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - В ходе шести проверок по Нахчыванской Автономной Республике Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 123,3 миллиона манатов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и дальнейшим целям.

"В ходе шести проверок по Нахчыванской Автономной Республике Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 123,3 миллиона манатов. Из указанных средств 5,6 миллиона манатов были связаны с оплатой труда, 14,7 миллиона манатов - с нетоварными операциями, 8,5 миллиона манатов - с сельскохозяйственными субсидиями и 94,5 миллиона манатов - с другими финансовыми нарушениями", - сказал он.

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