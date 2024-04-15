Будет подготовлен проект по экспорту электроэнергии в Европу через Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подготовка технико-экономического обоснования в связи с возможностями экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана начнется в течение этого года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил журналистам замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По словам замминистра, техническое условие по привлечению компании для осуществления работ, обозначенных в рамках проекта, уже готово.

Он также отметил, что "зеленый" водород, который будет производиться в Азербайджане, будет конкурентоспособен на европейских рынках.

"Работы, связанные с водородом, находятся на очень ранней стадии во всем мире. Для этого еще нет рынка", - добавил Солтанов.

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