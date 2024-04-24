Азербайджан и Башкортостан подписали ряд соглашений (Дополнено) (ФОТО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:59)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Башкортостан подписали ряд соглашений.

Как передает в среду Trend, подписание соглашений состоялось в рамках проходящего в Баку бизнес-форума "Азербайджан-Башкортостан".

Были подписаны соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана и Башкирской выставочной компанией (соглашение подписали Фарид Мамедов и Альбина Кильдигулова), "МТ Group" и компанией НВП "Башинком" (Тарана Аллахавердиева и Линар Миннебаев).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!