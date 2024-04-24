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Азербайджан и Башкортостан подписали ряд соглашений (Дополнено) (ФОТО)

Экономика Материалы 24 апреля 2024 11:14 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:59)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Башкортостан подписали ряд соглашений.

Как передает в среду Trend, подписание соглашений состоялось в рамках проходящего в Баку бизнес-форума "Азербайджан-Башкортостан".

Были подписаны соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана и Башкирской выставочной компанией (соглашение подписали Фарид Мамедов и Альбина Кильдигулова), "МТ Group" и компанией НВП "Башинком" (Тарана Аллахавердиева и Линар Миннебаев).

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