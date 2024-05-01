Баку и Ташкент обсудили возможности увеличения портфеля совместных проектов

БАКУ /Trend/ - Баку и Ташкент подчеркнули важность увеличения портфеля проектов, в том числе с привлечением средств совместной инвестиционной компании.

Как сообщает в среду Trend, обмен мнениями по этому вопросу состоялся в ходе встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, который находится с визитом в Ташкенте.

Стороны отметили, что между двумя странами уже реализуются проекты в областях автомобилестроения, энергетики, сельского хозяйства, электротехники, текстиля, туризма и в других отраслях, а также была достигнута договоренность о проведении очередного заседания межправительственной комиссии и второго Форума регионов двух стран.

Напомним, что сегодня в Ташкенте состоялось подписание меморандума о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Как отметил Микаил Джаббаров, реализация документа будет стимулировать реализацию совместных целей в направлении производства «зеленой» энергии и ее экспорта в Европу через территорию Азербайджана, а также интеграции энергосистем и организации эффективного использования возобновляемых источников энергии.

Отметим, что объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном в период с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов США. Экономики двух стран имеют достаточный потенциал для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли выросли до 1 миллиарда долларов.