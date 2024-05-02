ЕС поддерживает председательство Азербайджана на COP29 - Петер Михалко (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - ЕС поддерживает председательство Азербайджана на COP29.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

"В этом году наше сотрудничество тесно связано с климатической повесткой. Европейский союз является мировым лидером в области борьбы с изменением климата и готов сотрудничать с Азербайджаном и поддержать председательство страны на конференции COP29, целью которой является поиск и продвижение решения климатических проблем на глобальном уровне", - подчеркнул он.

По словам Михалко, Азербайджан и ЕС являются близкими партнерами, сотрудничество между странами также затрагивает сферу энергетики.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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