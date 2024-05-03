АБР поддерживает Азербайджан в проведении COP29 - Ноэль О'Брайен

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР поддерживает Азербайджан в проведении COP29.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам директор по вопросам изменения климата в департаменте изменения климата и устойчивого развития Азиатского банка развития (АБР) Ноэль О'Брайен, в кулуарах ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Мы поддерживаем проведение Азербайджаном COP29. Мы заявили правительству Азербайджана, что поддерживаем это, и в настоящее время изучаем с ними, как АБР может напрямую поддержать их в проведении этого мероприятия. Очевидно, что есть несколько способов. Мы являемся наблюдателем на переговорах как банк, и не вмешиваемся в предметные вопросы. Но мы оказываем некоторую поддержку в наращивании потенциала правительства, находящегося в переговорном процессе», - сказала она.

По ее словам, кроме того, существуют различные переговоры, которые станут частью приоритетной задачи конференции в этом году.

«Это включает в себя такие вопросы, как новые коллективные количественные цели, которые представляют собой уровень амбиций, превышающий нынешние ожидаемые 100 миллиардов. Мы, ожидаем, что это будет частью процесса. У нас также есть вопрос о том, сколько средств будет выделено на адаптацию и различные другие аспекты глобальных соглашений. Итак, по просьбе правительства Азербайджана мы поддержим это с точки зрения взаимодействия. Мы также, очевидно, обсуждаем с ними, какие инвестиции страна хочет сделать. И это область работы, в которой участвуют наши отраслевые команды и наша региональная команда Центрально-Западного региона», - заключила она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.