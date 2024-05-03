В государственном инженерном университете при содействии bp открыта лаборатория по ИКТ

БАКУ/Trend/ - В рамках работы в Азербайджане bp сегодня открыла лабораторию по информационным технологиям и кибер безопасности в государственном Бакинском инженерном университете (расположен в Хырдалане), передает в пятницу Trend.

Создание лаборатории началось год назад и завершилось 3 мая 2024 года - задолго до установленного срока (ноябрь 2024 года).

Общая стоимость проекта составляет около 403 000 манатов. Цель проекта - помочь учебному заведению в подготовке высококвалифицированных специалистов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и кибербезопасности для нужд Азербайджана.

Лаборатория представляет собой современное учреждение, оснащенное 30 единицами передового и инновационного ИКТ-оборудования и программного обеспечения, которые компания bp специально закупила и установила в университете.

Ожидается, что около 1000 преподавателей и студентов будут ежегодно пользоваться лабораторией, совершенствуя свои знания и навыки в области ИК. В основном это будут студенты, специализирующиеся в области компьютерной инженерии, ИКТ, информатики и кибер/информационной безопасности.

"Мы рады открыть этот новый объект, который поможет университету повысить качество преподавания и обучения навыкам ИКТ и кибербезопасности, а также другим инженерным возможностям в целом. Излишне говорить, насколько важны ИКТ в нашей современной жизни, и поэтому развитие набора навыков, включающего кибербезопасность, анализ данных, управление сетями, разработку программного обеспечения и другие смежные области, может открыть двери для многих интересных возможностей карьерного роста", - сказал на мероприятии вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

По его словам, в более широком смысле ИКТ имеют огромное экономическое значение, поскольку они используются практически во всех областях: от электронной коммерции, электронного управления, банковского дела, транспорта до сельского хозяйства, образования и медицины.

"Мы не можем представить нашу повседневную жизнь без услуг и приложений ИКТ. Чем сильнее возможности страны в области ИКТ и навыки ее населения, тем безопаснее будут ее информационные системы. Мы надеемся, что наш проект будет способствовать усилиям по формированию необходимых навыков для обеспечения онлайн-безопасности и безопасности в стране", - добавил Асланбейли.

Отметим, что подобные лаборатории будут созданы еще в двух вузах страны.

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