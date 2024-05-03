В 2024 году общая помощь Азербайджану от ЕС сосотавит около 13 миллионов евро - Герт Ян Копман

БАКУ /Trend/ - В 2024 году общая помощь Азербайджану от ЕС по разминированию с 2020 года составит почти 13 миллионов евро.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров Герт Ян Копман на мероприятии Европейской команды по противоминной деятельности.

"Европейский союз и государства-члены ЕС являются крупнейшим международным донором в области противоминной деятельности в Азербайджане, предоставив около 10 миллионов евро безвозмездной помощи в поддержку гуманитарного разминирования в Азербайджане с 2020 года. ЕС готов оказать дополнительную помощь в этом отношении. Ожидается, что в этом году поддержка со стороны ЕС и его стран-участниц составит около 13 миллионов евро в рамках программы Team Europe Imitative, и в последующие годы можно ожидать дальнейшей поддержки", - подчеркнул он.

Он упомянул, что ЕС планируют направить Азербайджану дополнительные 2 миллиона евро грантового финансирования в этом году в рамках технической помощи по разминированию.

Отметим, что в апреле на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 141 противотанковая, 191 противопехотная мины, а также 2 502 неразорвавшихся боеприпаса. Согласно информации Агентства Азербайджана по разминированию, от мин было очищено 6038,9 гектара земли.

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