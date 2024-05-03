С момента открытия "Бакинский дом МСП" предоставил более 400 тысяч услуг

БАКУ /Trend/ - С момента своего открытия "Бакинский дом МСП" предоставил более 400 тысяч услуг предпринимателям.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор "Бакинского дома МСП" Заур Гасымбеков в ходе брифинга, посвященного инструментам государственной поддержки предпринимательства, проводимый Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

"С момента своего открытия "Бакинский дома МСП" успешно предоставил предпринимателям более 400 тысяч услуг. Кроме того, за это время к нам также обратилось более 95 тысяч предпринимателей с различными запросами в сфере бизнеса", - подчеркнул он.

Гасымбеков упомянул, что в "Бакинском доме МСП" собран полный спектр услуг для предпринимателей, включая предложения более 35 государственных и частных учреждений, таких как банки, мобильные операторы, страховые и консалтинговые компании, что делает его хорошим местом по доступности услуг для предпринимателей.

Следует отметить, что "Дома МСП" входят в структуру Агентства Азербайджана по развитию МСБ, которое создало необходимые условия для предоставления предпринимателям оперативных, прозрачных бизнес-услуг. В настоящее время в "Домах МСП" субъектам предпринимательства предоставляются необходимые для предпринимательской деятельности регистрация бизнеса, получение лицензий и разрешений, разработка бизнес-плана, доступ к льготным финансовым средствам, налоговые, таможенные, рекламные, продовольственные, коммунальные, банковские, страховые, нотариальные и другие услуги.

В общей сложности в Баку, Хачмазе и Евлахе более 50 государственных и частных организаций предоставляют предпринимателям более 250 услуг "G2B" и "B2B".

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