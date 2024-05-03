Госкомтаможни Азербайджана прояснил информацию об операции в Товузском таможенном управлении

БАКУ /Trend/ - В ряде средств массовой информации опубликована информация о проведении операции в Товузском таможенном управлении соответствующими структурами Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на комитет, Главным оперативно-следственным управлением комитета был выявлен факт контрабанды энергетических напитков и другой продукции, по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

"В публикуемой информации по указанному вопросу рекомендуется ссылаться на данные Государственного таможенного комитета", - отмечается в сообщении.

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