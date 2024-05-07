Азербайджан играет стратегическую роль как важный партнер Словакии - Дениса Сакова (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет стратегическую роль как важный партнер Словакии.
Об этом заявила на проходящем в Баку бизнес-форуме вице-премьер правительства Словакии, министр экономики Дениса Сакова, передает во вторник Trend.
По ее словам, сотрудничество между двумя странами растет с каждым годом, и этому будет содействовать подписанное в апреле этого года соглашение об избежании двойного налогообложения.
Сакова упомянула, что наличие такого соглашения, а также договорно-правовой базы из 11 документов позволит углубить взаимное экономическое сотрудничество.
"В Баку прибыли представители 37 компаний и структур Словакии. Я верю в их продуктивные переговоры в ходе этого визита", - подчеркнула министр.
Он также добавила, что данный бизнес-форум - продуктивная платформа для налаживания тесных связей между компаниями и бизнесменами двух стран.
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