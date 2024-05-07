Азербайджанская инвестиционная компания и Эксимбанк Словакии подписали меморандум о взаимопонимании (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК) и Экспортно-Импортным Банком Словакии (Эксимбанк) был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает во вторник Trend, документ был подписан в ходе азербайджано-словацкого бизнес-форума, который проходит в Баку.

Меморандум подписали исполнительный директор АИК Ульви Мансуров и генеральный директор Эксимбанка Растислав Подхорец (Rastislav Podhorec) при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя премьер-министра, министра экономики Словакии Денисы Саковой.

Отметим, что 7 мая в Баку проходит азербайджано-словацкий бизнес-форум. На форуме присутствуют 37 компаний из Словакии и 55 компаний, а также государственных агентств и организаций со стороны Азербайджана.