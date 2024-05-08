В Анкаре состоялся турецко-азербайджанский бизнес-форум (ФОТО/ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - 8 мая в Анкаре состоялся азербайджано-турецкий бизнес-форум.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз приняли участие в открытии бизнес-форума, сообщает Trend.

А.Асадов и Дж.Йылмаз выступили с речами на церемонии открытия.

На мероприятии была представлена информация о существующем бизнес- и инвестиционном климате в Азербайджане и Турции, было отмечено, что правительства двух стран намерены и впредь поддерживать диалог между бизнес-кругами стран.

В рамках бизнес-форума состоялись двусторонние встречи между бизнесменами Азербайджана и Турции.

19:00

БАКУ /Trend/ - В столице Турции, Анкаре, проходит турецко-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщает Trend, форум проходит в рамках 11-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией при сотрудничестве Совета по внешнеэкономическим связям и Объединения торговых палат и бирж Турции (TOBB).

В форуме принимают участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

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