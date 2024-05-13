Для Азербайджана большая честь принимать COP29 - Ялчин Рафиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана большая честь принимать COP29.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе учебного семинара по укреплению доверия и раскрытию потенциала при подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности в рамках председательства Азербайджана в COP29.

"Решение Азербайджана о проведении COP29 обусловлено нашей твердой верой в силу международного сотрудничества в решении сложных глобальных проблем. Для нас большая честь быть выбранными в качестве страны, принимающей COP29, и мы понимаем всю ответственность, которая с этим связана. Мы признаем взаимосвязанный характер климатических проблем и считаем, что, налаживая сотрудничество и диалог в глобальном масштабе, мы сможем коллективно выработать эффективные решения," - подчеркнул он.

Он отметил, что проведение COP29 поможет Азербайджану создать благоприятную атмосферу для диалога.

"Мы сможем использовать наше стратегическое расположение, чтобы переговоры отражали разнообразие глобальных взглядов и способствовали разработке более всесторонней и инклюзивной политики. Азербайджан, как страна, принимающая COP29, нацелен на то, чтобы использовать свои сильные стороны для укрепления связей между странами" - подчеркнул он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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