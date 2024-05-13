Имеются широкие возможности для дальнейшего роста товарооборота между Азербайджаном и Латвией - Сахиб Маммедов

БАКУ/Trend/ - Имеются широкие возможности для расширения номенклатуры товаров и дальнейшего роста товарооборота между Азербайджаном и Латвией.

Об этом заявил на Азербайджано-латвийском бизнес-форуме замминистра экономики Азербайджана Сахиб Маммедов, передает в понедельник Trend.

"Подкрепленные активной динамикой взаимных визитов и участия в совместных мероприятиях глав наших государств, отношения между нашими странами развиваются очень успешно и находятся на уровне стратегического партнерства. У нас есть 45 подписанных документов, в том числе Декларация о стратегическом партнерстве, которые создают прочную двустороннюю договорно-правовую базу. Углублению и расширению кооперации содействуют также действующие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и устранении двойного налогообложения", - отметил Маммедов.

Он сообщил, что в 2023 году товарооборот между странами составил 65 миллионов долларов США. Экспорт Азербайджана в Латвию вырос на 64%, достигнув 45 миллионов долларов, импорт же составил 20 миллионов долларов.

В первом квартале 2024 года объем торгового оборота составил 6 миллионов долларов.

"Вместе с тем имеются широкие возможности для расширения номенклатуры товаров и дальнейшего роста товарооборота, в том числе взаимный импорт и экспорт ряда конкурентоспособных продуктов.

Другим важным направлением наших экономических связей является инвестиционное сотрудничество.

Хотел бы отметить, что с 1995 по 2023 год сумма прямых инвестиционных вложений из Латвии в Азербайджан составила 166 миллионов долларов США, а из Азербайджана в Латвию 166 миллионов долларов США. То есть, у нас баланс сотрудничества, но стороны признают необходимость его активного развития", - сказал заместитель министра экономики.

Он упомянул, что из зарегистрированных на февраль текущего года в Азербайджане 69 латвийских компаний в таких сферах как промышленность, транспорт, торговля и услуги, 48 активны.

"Добавлю, что Латвия и Азербайджан также совместно участвовали в 8 твининг-проектах Европейского союза общей стоимостью 9 миллионов евро, демонстрируя нашу приверженность партнерству на нескольких фронтах", - добавил Маммедов.

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