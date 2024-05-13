Аграрные ведомства Азербайджана и Латвии готовят меморандум о долгосрочном сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - Латвия и Азербайджан планируют осенью 2024 года подписать всеобъемлющий долгосрочный меморандум по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах азербайджано-латвийского бизнес-форума в Баку госсекретарь минсельхоза Латвии Райвис Кронберг, передает с мероприятия Trend.

"Точные сроки мы обговорим в ходе встречи в министерстве сельского хозяйства Азербайджана. Этот документ будет направлен на полномасштабное развитие и укрепление связей между двумя странами в области сельского хозяйства. В нем будут отражены совместные проекты, в частности, твининг-проекты при поддержки ЕС", - сказал Кронберг.

Он упомянул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев осенью 2024 года планирует посетить Латвию с официальным визитом, а делегация Латвии наметила участвовать в мероприятиях COP29 в Баку.

"В ходе одного из этих событий мы надеемся подписать наш меморандум, то есть, в конце года. Ранее действующее соглашение об агросотрудничестве истекло в этом году", - подчеркнул Кронберг.

По его словам, на следующей неделе Азербайджан посетит спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"Таким образом, идет активизация отношений между нашими странами", - добавил Кронберг.

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