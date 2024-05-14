Центробанк Азербайджана и Нацбанк Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал председатель ЦБА Талех Казымов.

"Мы встретились с делегацией, возглавляемой председателем Национального банка Кыргызстана Кубанычбеком Боконтаевым. После обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, был подписан меморандум о взаимопонимании, который внесет значительный вклад в дальнейшее расширение сотрудничества между нашими ведомствами", – говорится в сообщении.

Напомним, что по итогам визита президента Кыргызстана Садыра Жапаров в Азербайджан 24-25 апреля был подписан пакет из более чем 10 документов, охватывающих различные отрасли (энергетика, образование, здравоохранение, миграция и т.д.).

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