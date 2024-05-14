Опыт Италии важен для использования современного оборудования азербайджанскими компаниями - AZPROMO

Баку/Trend/ - Опыт Италии важен для использования современного оборудования азербайджанскими компаниями.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на азербайджано-итальянском бизнес-форуме заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджылы.

"У Азербайджана есть миссия по диверсификации экономики, развитии ненефтяного сектора, и улучшение аграрного сектора является одной из основных задач для выполнения этой миссии", - подчеркнул Гаджылы.

Он сообщил о том, что AZPROMO провело переговоры с Итальянской ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники для того, чтобы представителям аграрного бизнеса обоих стран было легче налаживать сотрудничество.

"Мы стараемся, чтобы наши компании использовали современное оборудование, и в этом важен опыт Италии", - отметил Гаджылы.

Он также упомянул, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предполагается активно развивать агросферу.

"Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал для успешного развития сельского хозяйства", - добавил он.

По его словам, Азербайджан также хочет улучшить цепочку создания добавленной стоимости, чтобы произведенная продукция в агросекторе приносила прибыль.

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