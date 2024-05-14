Между Азербайджаном и Италией существуют большие возможности для сотрудничества - Андреа Макканико

БАКУ/ Trend/ - Между Азербайджаном и Италией существуют большие возможности для сотрудничества.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал директор Итальянского торгового агентства в Баку Андреа Макканико на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

"Мы хотим обменяться опытом и найти больше партнеров. В этом и заключается смысл данной миссии", - подчеркнул он.

Он упомянул, что приоритетом Итальянского торгового агентства является создание более производительной промышленности, не только в области машиностроения, но и в области переработки продукции.

"Мы стремимся наладить отношения, достичь поставленных целей и развивать наше сотрудничество в других сферах", - добавил Макканико.

Отметим, что при совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Итальянского торгового агентства проходит мероприятие, посвященное продвижению экспорта и привлечения иностранных инвестиций.

На мероприятии участвуют 12 итальянских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, и около 100 азербайджанских бизнесменов, а также представители соответствующих государственных учреждений, местных органов власти и международных финансовых институтов.

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