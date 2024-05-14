Нашей главной целью является продвижение итальянской продукции в Азербайджане - Фабио Риччи

БАКУ/ Trend/ - Нашей главной целью является продвижение продукции "Made in Italy" в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал журналистам заместитель генерального директора Итальянской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники Фабио Риччи в рамках азербайджано-итальянского бизнес-форума.

"Кроме того, мы оказываем помощь Азербайджану в производстве техники, то есть, механизации сельскохозяйственной техники, а также переработке сельскохозяйственной продукции. Также мы предоставляем системы хранения и охлаждения", - подчеркнул он.

Фабио Риччи добавил, что Азербайджан входит в число 180 стран, куда Итальянская ассоциация производителей сельскохозяйственной техники экспортирует оборудование.

Отметим, что при совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Итальянского торгового агентства проходит мероприятие, посвященное продвижению экспорта и привлечения иностранных инвестиций.

На мероприятии участвуют 12 итальянских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, и около 100 азербайджанских бизнесменов, а также представители соответствующих государственных учреждений, местных органов власти и международных финансовых институтов.

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