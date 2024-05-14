Впервые рекордное количество спикеров на Caspian Investment Forum Prague 2024 - Oсталось 2 дня

БАКУ /Trend/ - Управляющий партнер Financial Chain Corporation, председатель совета директоров Caspian Energy Club Czechia Заур Гадиров дал интервью СМИ. Председатель отметил, что до инвестиционного форума, который пройдет с участием 18 спикеров в столице Чехии — Праге 16-17 мая 2024 года, остаются считанные дни. На международном мероприятии, которое состоится в Пражском конгресс-центре, примут участие представители компаний и предприятий из Азербайджана, Чехии, Турции и др. стран. Целью мероприятия, в котором впервые примет участие рекордное количество спикеров, является расширение деловых связей между странами, создание новых возможностей для инвестиций и сотрудничества, а также обмен идеями о бизнес-среде разных стран. Организаторами форума, в котором примут участие, как представители государственных учреждений, так и потенциальные партнеры бизнес-среды, являются Joint Bridges, Caspian Energy Club Czechia, платиновым спонсором — Financial Chain Corporation, официальную поддержку форуму окажут посольство Азербайджанской Республики в Чешской Республике, посольство Турецой Республики в Чешской Республике, Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, спонсорами станут компании Energazer, Philips, а партнером — компания Evintel.

«Мы готовимся к большому событию. Caspian Investment Forum 2024-Prague будет очень важен для компаний-участников, которые намерены представить свои услуги и установить деловые контакты. Выражаем глубокую благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджанской Республики в Чехии Адишу Мамедову, Послу Турецкой Республики в Чехии Эгемену Багишу, директору Департамента внешнеэкономической политики Министерства промышленности и торговли Чехии Мартину Посписилу, Агентству поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, спонсорам Joint Bridges, Energazer, Philips, Evintel и особенно Caspian Energy Club за поддержку в организации мероприятия», – заявил председатель правления Caspian Energy Club Czechia Заур Гадиров.

«Caspian Energy Club Czechia, являющийся официальным представителем Caspian Energy Club в Чехии, продолжает расширять свою деятельность. Основными темами мероприятий Caspian Energy Club, значимость которых в эффективном нетворкинге бизнесменов неоспорима, стали в текущем году новые возможности и перспективы бизнес-среды, зеленая энергетика, энергетическая безопасность Европы, технологический прогресс и цифровизация, а также инвестиционный потенциал, привлечение инвестиций, развитие торговли с разными странами и т.д. Это, в свою очередь, несомненно, сыграло исключительную роль в проведении обмена мнениями по упомянутым приоритетным темам», — сказал Заур Гадиров, председатель правления Caspian Energy Club Czechia.

Заур Гадиров также добавил, что на Caspian Investment Forum 2024 Prague будут озвучены мнения по таким актуальным темам, как микроэкономическая динамика в турбулентные времена, прогнозирование в условиях геополитического кризиса, бизнес-среда на фоне военных действий в Украине и на Ближнем Востоке, развитие и новые вызовы, экономика Центральной Европы, инфляция, новые возможности, сотрудничество и так далее.

«Мы надеемся, что 18-й Международный «Caspian Investment Forum Prague 2024» послужит усовершенствованию инвестиционной и деловой среды, а также стимулированию диалога. Это поощрит развитие экономических связей и сотрудничества между нашими странами, создаст основу для эффективного партнерства в сфере инвестиций и успешных совместных инициатив», — заключил Заур Гадиров.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Основная деятельность Caspian Energy Club, штаб-квартира которого находится в Баку, охватывает страны Центрального коридора. Caspian Energy Club также имеет официальные представительства в Великобритании, Германии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, ОАЭ, Польше, Турции, Узбекистане, Финляндии, Чехии, Эстонии, а также полномочных представителей в различных странах мира.

Caspian Energy Club International был создан в 2023 году с целью управления международными проектами Caspian Energy Club. В течении 5-ти лет Caspian Energy Club International планирует создание физических офисов клуба в 100 странах мира. Одна из основных функций Caspian Energy Club International является управление деятельностью клуба в странах, которых не назначены представители, а также формирование общей стратегии для всех зарубежных офисов.