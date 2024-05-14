Восстановление Карабаха с помощью "зеленых" технологий является одной из главных задач для Италии - ИТА

БАКУ/ Trend/ - Одной из главных задач для итальянских компаний является восстановление Карабаха с помощью "зеленых" и современных технологий.

Об этом сказал Trend директор Итальянского торгового агентства (ИТА) в Баку Андреа Макканико в рамках азербайджано-итальянского бизнес-форума.

“Существует множество возможностей для итальянских компаний в Азербайджане в секторе возобновляемых источников энергии. Они будут изучаться в течение следующих месяцев и особенно по случаю COP29. Это та область, где итальянские компании готовы оказать поддержку и предоставить все необходимые технологии”, - подчеркнул он.

Директор ИТА упомянул, что существует также экологическая проблема, с которой необходимо бороться.

По его словам, одной из проблем, связанных с изменением климата, является нехватка воды, и итальянские компании готовы предложить Азербайджану ирригационные решения, позволяющие оптимально использовать воду.

“Так что экология - это большой сектор, в котором у нас есть много возможностей для совместной работы. Наша делегация компаний из строительного сектора, специализирующихся на "зеленых" технологиях, продуктах и услугах для строительного сектора должны приехать в Азербайджан в октябре или ноябре”, - добавил он.

Отметим, что при совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Итальянского торгового агентства в Баку прошло мероприятие, посвященное продвижению экспорта и привлечения иностранных инвестиций.

На мероприятии участвовали 12 итальянских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, и около 100 азербайджанских бизнесменов, а также представители соответствующих государственных учреждений, местных органов власти и международных финансовых институтов.

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