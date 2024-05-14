Достигнута договоренность о транспортировке туркменского природного газа в Турцию через Азербайджан и Грузию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы договорились о транспортировке туркменского природного газа в Турцию через Азербайджан и Грузию.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Благодаря этому образцовому сотрудничеству Турция и Азербайджан вносят значительный вклад как в безопасность своих поставок, так и в безопасность энергоснабжения Европы. В частности, с подписанным сегодня соглашением наши отношения в области природного газа выходят на новый уровень. В рамках этого соглашения мы прогнозируем поставки дополнительных объемов природного газа в Турцию до 2030 года с месторождений Азербайджана, Каспия, и поставки части природного газа в Европу через Турцию. Но важный вопрос заключается в том, что в результате этого соглашения мы договорились о транспортировке туркменского природного газа в Турцию через Азербайджан и Грузию", - отметил он.

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