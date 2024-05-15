Китайские компании приглашены к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Китайские компании приглашены присоединиться к реставрационно-восстановительным работам в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом передает Trend со ссылкой на сообщение Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно сообщению, приглашение было сделано в ходе мероприятия по инвестиционному и торговому сотрудничеству между Китаем и Азербайджаном 15 мая в китайском Нанкине. В мероприятии приняли участие около 150 представителей учреждений и компаний, представляющих различные отрасли экономики Китая, были заслушаны презентации о сотрудничестве деловых кругов.

Торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу обратил внимание на большой потенциал сотрудничества между Азербайджаном и китайской провинцией Цзянсу в сферах торговли, инвестиций, "зеленой" энергетики и сельского хозяйства и проинформировал китайских инвесторов о деловой и инвестиционной привлекательности Азербайджана.

Он пригласил китайские компании присоединиться к работам по восстановлению и реконструкции в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в индустриальные парки страны и в AFEZ (Свободная экономическая зона "Алят").

В рамках мероприятия по инвестиционному и торговому сотрудничеству между Китаем и Азербайджаном 15 мая в китайском Нанкине был открыт "Азербайджанский торговый дом" и было подписано соглашение с "Huaian Baimahu Liquor Industry" о покупке азербайджанской продукции.

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