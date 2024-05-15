Leobank и Visa разыгрывают 2 путевки на Олимпийские игры в Париже

БАКУ /Trend/ - Leobank совместно с Visa, официальным спонсором летних Олимпийских игр 2024, проводят акцию, которая уже стартовала и продлится до 17 июня 2024 года. Победители акции получат путевку на двоих в Париж. Для участия в акции достаточно заказать VIP-карту Leo Prime Visa в приложении Leobank.

Лицом рекламной кампании от Leobank и Visa стал Хидаят Гейдаров — единственный дзюдоист, выигравший все четыре европейских титула по дзюдо. Также азербайджанский дзюдоист в четвертый раз стал победителем чемпионата Европы, проходившего в Загребе с 25 по 27 апреля 2024 года.

Победители акции от Leobank и Visa смогут лично поддержать известного спортсмена на трибунах Олимпийских игр и стать свидетелем его триумфа!

Участвовать в акции могут все клиенты Leobank, у которых есть обычная черная карта банка, и которые хотят повысить статус своей карты до VIP.

Розыгрыш двух путевок на Олимпийские игры 2024 состоится 21.06.24 в прямом эфире в Instagram Leobank. Победители будут выбраны случайным образом, о них Leobank расскажет на своем сайте и в социальных сетях.

Победители акции получат путевку, куда входят:

Авиабилеты в Париж для двоих

4 ночи в отеле The Hoxton Paris для двоих

Билеты на 3 олимпийских события, в том числе на церемонию закрытия

Трансфер из аэропорта, карта для проезда в метро, туристическая карта Paris Pass

Карта Leo Prime Visa, которую нужно заказать для участия в акции — это карта премиум-класса для VIP-клиентов, предоставляющая дополнительные привилегии. Такие, как: VIP-обслуживание в аэропортах, круглосуточный консьерж-сервис, бонусы от банка, скидки и программы лояльности от платежных систем и многое другое.

Leobank — первый mobile-only банковский сервис в Азербайджане. Более 1 млн клиентов не приходя в банк уже стали пользователями этой банковской услуги от Unibank.

Сайт: https://leobank.az/ru/paris

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