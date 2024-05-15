SOCAR и "Татнефть" подписали новую дорожную карту по сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и "Татнефть" подписали в Казани новую дорожную карту по сотрудничеству. Об этом сообщил на своей странице в Х президент SOCAR Ровшан Наджаф.

"В рамках XV международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2024" провели плодотворную встречу с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым. В рамках встречи была подписана новая дорожная карта сотрудничества, состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметил Ровшан Наджаф.