БАКУ /Trend/ - В рамках проекта по трансформации своих филиалов, ABB обновил свой филиал в Сураханы. Здание филиала теперь соответствует новой брендовой идентичности ABB и современной концепции развития. Филиал находится по адресу: город Баку, Сураханский район, поселок Амирджан, улица И.Мамедова, дом 3, и уже открыт для клиентов. Здесь созданы все условия для удовлетворения потребностей частных и корпоративных клиентов в финансовых услугах.

Клиенты филиала ABB в Сураханы могут воспользоваться различными услугами, включая разные виды кредитов, операции по кассовому обслуживанию и расчетам, открытие вкладов, переводы денег, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и другие услуги.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.