В Баку завершилась международная конференция M360 Eurasia 2024 (ОБНОВЛЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Завершилась международная конференции M360 Eurasia 2024 в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии приняли участие ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

Конференция состоялась при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, генеральным спонсором выступил Azercell.

В последний день конференции участники обсудили следующую волну цифровой трансформации, которая поможет сформировать более экологически устойчивое и инклюзивное цифровое будущее во всем Евразийском регионе. В связи с предстоящей COP29 внимание было уделено взаимосвязи процессов цифровизации и борьбы с изменением климата.

Как сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе панельных обсуждений в рамках конференции, ООН ожидает значительных результатов от COP29 под председательством Азербайджана.

"Ожидания от COP29 огромны. Они, среди прочего, включают согласование новой коллективной финансовой цели для 195 стран, которые присоединились к конференции по климату, а также принятие отчетов о прозрачности, отражающих успехи в сокращении выбросов парниковых газов", - подчеркнула она.

Андреева отметила, что COP29 совместно с правительством, частным сектором и научным сообществом позволит Азербайджану поддержать климатические амбиции и реализовать Цели устойчивого развития к 2030 году.

Глава отдела телекоммуникационной практики McKinsey & Company в Центральной Азии Алима Зиманова сказала, что группы операторов обязались сократить эмиссию.

По ее словам, согласно исследованию, клиенты готовы переплачивать на 30 процентов за "зеленые" сертификаты.

"Группы операторов взяли на себя обязательства по сокращению эмиссии. Большинство из них выбрали для себя целью 2030 год. Некоторые операторы более успешны в этом отношении, чем другие. 80-90 процентов эмиссий являются возвратными. Сокращение эмиссии, однако, может быть более эффективным. Использование активной инфраструктуры - это область, в которой мы можем сэкономить больше всего энергии. В Европе это легче реализовать", - сказала она.

Директор департамента права, этики и комплаенса Azercell Ширин Алиева, в свою очередь, отметила, что к концу года в Азербайджане будет функционировать 37 станций Azercell, использующих альтернативную энергию.

"На сегодня на освобожденных территориях Азербайджана у Azercell есть 15 станций, функционирующих на альтернативных источниках энергии, и мы продолжаем работать над этим. К концу года у Azercell будет 37 станций, использующих альтернативную энергию по всей стране", - подчеркнула она.

Глава Центра передового опыта в цифровой индустрии Huawei Сафдер Назир отметил, что использование технологических решений в зданиях снизит потребление энергии.

"Центры обработки данных, работающие на возобновляемых источниках энергии, могут быть эффективны. Компании должны сократить эмиссию в своих кампусах до нуля. Использование технологических решений в зданиях снизит потребление энергии. С помощью технологий нам удалось выяснить, сколько энергии использует каждый инструмент, и найти способ уменьшить это с помощью искусственного интеллекта. Правительства должны поощрять бизнес-компании делать это", - добавил он.

Заместитель председателя ОАО "Азеркосмос" Фуад Асланов, в свою очередь, отметил, что "Азеркосмос" управляет двумя телекоммуникационными спутниками.

По его словам, агентство предоставляет услуги в 50 странах.

"Рынок спутниковой связи в настоящее время оценивается в 20 миллиардов долларов США. Считается, что к 2032 году он достигнет отметки в 123 миллиарда долларов. Люди не могут предсказать чрезвычайные ситуации, поэтому возникает необходимость в создании системы связи чрезвычайного оповещения. За последние два года мы проделали определенную работу в этом направлении и провели некоторые успешные испытания", - добавил он.

Генеральный директор East Telecom Сунмин Ким подчеркнул, что Центральная Азия может стать чрезвычайно важным интернет-хабом.

"Страны Центральной Азии могут использовать свое географическое расположение для развития возможностей и услуг ИКТ. Если инициатива "Цифровой Шелковый путь" будет реализована, ее влияние будет чрезвычайно мощным, а трансформация отрасли значительно ускорится. Я твердо верю, что в ближайшем будущем Центральная Азия может стать чрезвычайно важным интернет-хабом", - сказал он.

Начальник Управления по контролю здравоохранения, безопасности, качества и окружающей среды ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Рашад Хагвердиев в ходе панельных обсуждений отметил, что AZAL принимает во внимание вопросы безопасности, удовлетворенности клиентов и оцифровки.

"Будет открыто 18 стоек сдачи клади и 17 киосков самообслуживания, что также приведет к экономии 10 тонн бумаги. А это означает сохранение 175 деревьев в год. Помимо этого, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ежегодно участвует в акциях по посадке деревьев. Мы активно используем современные системы орошения", - добавил он.

В первый день мероприятия выступили директор по нормативно-правовому регулированию GSMA Джон Джусти, директор GSMA по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Таир Исмаилов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов, региональный директор Международного союза электросвязи (МСЭ) для региона СНГ Наталья Мочу, президент Carrier Business Group Huawei по Ближнему Востоку и Центральной Азии Алекс Ху, менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Столлмейстер, генеральный директор Регионального содружества в области связи (РСС) Алексей Бородин, директор по инновациям Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Игорь Овчаренко и другие лица.

Основными темами первого дня конференции были цифровизация, сети нового поколения и роль генеративного искусственного интеллекта.

Отметим, что данное мероприятие проводится в Баку во второй раз.