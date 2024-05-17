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AZPROMO и Торговое представительство РФ в Азербайджане проведут в Казани "круглый стол"

Экономика Материалы 17 мая 2024 10:28 (UTC +04:00)
AZPROMO и Торговое представительство РФ в Азербайджане проведут в Казани "круглый стол"

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/- Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Торговое представительство РФ в Азербайджане сегодня проведут в Казани в рамках международного форума Kazan Forum "круглый стол" с участием представителей правительства РФ, руководителей AZPROMO и KOBIA, главы Агентства развития экономических зон Азербайджана, бизнесменов обоих государств.

Об этом эксклюзивно Trend сообщил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

По его словам, участники "круглого стола" обсудят перспективы взаимодействия в среднесрочной перспективе и шаги, которые должны предпринять государство и бизнес для преодоления барьеров в поставках продукции и притоке инвестиций, развитии логистики, промышленности, туризма, активизации сотрудничества по международным транспортным коридорам.

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