Азербайджан и Таджикистан подписали ряд документов о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Таджикистан подписали 8 документов о сотрудничестве.



Как передает в понедельник Trend, документы были подписан в ходе бизнес-форума "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.



В частности, были подписаны следующие документы:



1. Меморандум о взаимопонимании между ОАО "ТАЛКО" (Таджикистан) и ОАО "Азералюминий";

2. Соглашение о сотрудничестве в сфере взаимной торговли между ГУП "Таджагропромэкспорт" (экспортным агентством при правительстве Таджикистана) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация";

3. Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации хлопкового масла и обмена опытом в сфере текстильного производства между ООО "Лесинвест" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация";

4. Соглашение о сотрудничестве в сфере хлопководства, переработки хлопка-сырца и текстильного производства между ООО "Аграрный альянс "Водии Заррин"" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация";

5. Соглашение о сотрудничестве в сфере хлопководства, а также переработки семян хлопка между ООО "Мармари" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация";

6. Соглашение о сотрудничестве в области экспортно-импортных операций между ООО "СИР-ДАРЬЁ" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация";

7. Соглашение о сотрудничестве и взаимопонимании между "Боллуг" (Таджикистан) и "Ганч 2000" (Азербайджан);

8. Консигнационный договор между ООО “Оби Файзобод” (Таджикистан) и ООО “Universal Trade” (Азербайджан).

Отметим, что сегодня проходит бизнес-форум "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.

Ранее, в ходе форума Азербайджан и Таджикистан подписали 7 документов о сотрудничестве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!