БАКУ/Trend/ - Деятельность Азербайджанского аккредитационного центра будет полностью соответствовать международным стандартам, и в этом направлении ведется соответствующая работа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе Национального метрологического форума в Баку заявил заместитель руководителя Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительскими рынками при министерстве экономики Азербайджана Ильгар Гасанов.

По его словам, в целях совершенствования нормативного регулирования в сфере определения страны происхождения товаров, проведения экспертизы и выдачи сертификата происхождения в Азербайджане подготовлены проекты нормативных правовых актов.

"К настоящему времени в Азербайджане действуют законы "О техническом регулировании" и "О стандартизации" и нормативно-правовые акты, вытекающие из этих законов. Но требуется расширение юридической базы", - подчеркнул Гасанов.

В развитии темы аккредитации, другой представитель госслужбы Эльмаддин Гулиев сообщил на форуме, что в 2023-2024 годах Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительскими рынками выявила ряд нарушений требований законодательства аккредитованными учреждениями.

"За этот период была проведена проверка в 37 учреждениях на предмет их соответствия. В ходе нее было обнаружено 16 случаев уклонения от сферы аккредитации, 4 случая деятельности без аккредитации, 2 случая несоответствия документов утвержденной форме", - добавил Гулуев.

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