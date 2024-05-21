С Yelo Bank легко достичь бизнес-целей

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank предлагает выгодные бизнес-кредиты предпринимателям с большими целями для бизнеса. В нашем банке вы можете получить кредит на сумму до 5 миллионов манатов (эквивалент в USD/EUR), начиная всего с 11% годовых. Предусмотрен льготный период до 18 месяцев для бизнес-кредитов сроком до 60 месяцев.

Почему стоит выбрать бизнес-кредит от Yelo Bank? Оформление кредита происходит в течение короткого периода времени, и вы можете более эффективно использовать свое драгоценное время для своего бизнеса.Сумма кредита определяется исходя из оборота и объема вашего бизнеса. Вы можете оформить кредит с залогом или без него, где залогом может выступать как движимое, так и недвижимое имущество, включая торговое оборудование.

Для развития реального предпринимательства в нашей стране Yelo Bank всегда предлагает блестящие финансовые решения. На сегодняшний день бизнес-кредиты составляют более 63% общего кредитного портфеля банка, что подтверждает доверие предпринимателей к Yelo Bank. Выберите Yelo Bank для развития вашего бизнеса.

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