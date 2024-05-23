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NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla

Экономика Материалы 23 мая 2024 16:38 (UTC +04:00)
NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla

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БАКУ /Trend/ - В своем постоянном стремлении к содействию образовательному и профессиональному росту, NEQSOL Holding недавно провел развивающий тренинг по коммуникативным навыкам для участников стипендиальной программы “Parla” в рамках их пути к развитию.

Инициатива “Parla”, осуществляемая в сотрудничестве с Фондом развития образования, направлена на поддержку и развитие студенток различных университетов Азербайджана путем подготовки к профессиональной карьере. В прошлом году из числа 674 кандидаток было отобрано 50 студенток, получивших стипендию по программе “Parla”, в соответствии с критериями, совместно установленными партнерами.

Состоялась тренировочная сессия по развитию коммуникативных навыков под руководством внутреннего инструктора, которая сосредоточилась на улучшении навыков общения, включая аспекты эмоционального интеллекта, лидерства и эффективных коммуникационных практик. Эти навыки необходимы как для личного, так и для профессионального развития, обеспечивая студенток необходимыми инструментами для успешной карьеры и дальнейших достижений.

Отзывы на последнюю тренировочную сессию были исключительно положительными, многие студенты оценили упор на развитие мягких навыков. “Полученные идеи и знания из этой сессии по эмоциональному интеллекту и лидерству значительно помогут нам в достижении наших академических и профессиональных целей,” – прокомментировала одна из студенток. “Приятно осознавать, что у нас такая надежная поддержка на протяжении всего нашего образовательного пути.”

NEQSOL Holding обеспечивает комплексный подход к развитию, предоставляя студенткам стипендии, возможности наставничества, стажировки и доступ к международным образовательным ресурсам через свою цифровую платформу обучения NEQSOL Academy, включая Enocta Premium Catalogue, Skillsoft и курсы ADA University. В дополнение к онлайн-обучению участницы программы “Parla” уже начали занятия по изучению английского языка и подготовке к экзамену IELTS под руководством Roof Academic Training.

NEQSOL Holding намерен продолжать даную инициативу и планирует в будущем проводить больше тренингов и мастер-классов, тем самым гарантируя, что участницы программы “Parla” будут будут качественно подготовлены для преодоления будущих вызовов.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla
NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla
NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla
NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla
NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla
NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla
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