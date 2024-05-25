Американские курильщики переходят на альтернативы – Wall Street Journal

БАКУ /Trend/ - В США курильщики массово отказываются от сигарет в пользу альтернативных бездымных никотиновых изделий. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, альтернативные продукты – такие как системы нагревания табака, электронные сигареты, никотиновые паучи – заняли 40% рынка. 60% рынка – это традиционные сигареты. Дым сигарет содержит максимальное количество вредных веществ. Аэрозоль альтернативных продуктов содержит существенно меньшие уровни вредных веществ чем дым сигарет. Для сравнения, в 2018 г. доля сигарет на американском рынке была 80%. Если тенденция сохранится, то в течение ближайших трех лет американцы начнут покупать больше вейпов или никотиновых паучей, чем сигарет» - прогнозирует Wall Street Journal.

Интерес к альтернативным продуктом постоянно растет. Продажи сигарет падают. (10.9 млрд. Пачек в 2022г – и менее 10 млрд. Пачек в прошлом).

А вот количество проданных альтернативных никотиновых бездымных товаров за прошлый год выросло практически вдвое – с 3,8 млрд. пачек в 2022 г. до 6,64 млрд. в 2023 г.

Эксперты позитивно оценивают рост альтернатив доступных для курильщиков, которые хотят снизить воздействие вредных веществ. Но при этом стоит помнить, что лучше всего работает полный отказ от никотиновой продукции.