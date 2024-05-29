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PASHA Bank ведет переговоры по энергетическим и "зеленым" проектам с партнерами

Экономика Материалы 29 мая 2024 16:35 (UTC +04:00)
PASHA Bank ведет переговоры по энергетическим и "зеленым" проектам с партнерами

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - PASHA Bank в настоящее время ведет переговоры по энергетическим и "зеленым" проектам с партнерами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В ближайшем будущем PASHA Bank адаптируется к мировым стандартам ESG, охватывающим экологические, социальные и управленческие вопросы. Эти стандарты будут внедрены в банк, что создаст уникальную структуру управления. Благодаря этому мы сможем поддерживать и оценивать перспективные долгосрочные проекты, а также реализовывать новые инициативы. В настоящее время банк ведет переговоры с партнерами по энергетическим и "зеленым" проектам, стремясь к устойчивому развитию и внедрению экологически чистых технологий", - сказал он.

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