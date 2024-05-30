Изменения в дорожной карте проекта Всемирного банка будут готовы осенью

БАКУ /Trend/ — Изменения в дорожной карте по реализации индикатора "Рыночная конкуренция" проекта Всемирного банка будут завершены осенью этого года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель руководителя Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Джафар Бабаев в ходе проходящего в Баку заседания рабочей группы по эффективности товарного рынка и конкуренции комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

"Изменения в дорожной карте на 2024 год, касающиеся реализации улучшений и коммуникаций в области, связанной с индикатором "Рыночная конкуренция" проекта "Business Ready" группы Всемирного банка, будут готовы к концу августа - началу сентября", - отметил Бабаев.

Отметим, что Азербайджан будет включен в отчет Всемирного банка "Business ready" со следующего года. Была проведена предварительная оценка по улучшению бизнес-среды в соответствии с положениями отчета Всемирного банка "Business Ready". В связи с этим разработаны дорожные карты.

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